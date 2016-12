Fitto contro Toti: "Non vado a Napoli Ma alla spaccatura non penso proprio"

11:01 - Tensione all'interno di Forza Italia, ma nessuna spaccatura. Lo assicura Raffaele Fitto che, pur annunciando che non parteciperà "alla manifestazione di Napoli organizzata da Toti" in programma per venerdì, avendo solo ricevuto una mail di invito pur essendo stato il capolista alle Europee, spiega: "Non ci penso assolutamente alla spaccatura. Porterò avanti le mie tesi all'interno del mio partito".

"A una manifestazione organizzata per discutere sulle elezioni europee, visti anche i risultati nel collegio del Sud, avrebbe dovuto essere coinvolto il capolista. Io - sottolinea Fitto - invece ho ricevuto una mail di invito e non è il massimo dell'organizzazione. Lo dico senza polemica".



Poi ricorda: "Io avevo fissato una mia manifestazione a Napoli per ringraziare i miei elettori. Poi ho appreso che il partito aveva organizzato per lo stesso giorno e la stessa ora un'altra manifestazione. Non cerco lo scontro, per cui ho annullato la mia".



Sulle ipotesi di separazione però Fitto precisa: "Io le mie idee le sostengo all'interno del mio partito. Noi abbiamo una discussione interna che penso vada portata fino in fondo. Io non ci penso assolutamente alla spaccatura. Porterò avanti le mie tesi fino in fondo, sì, ma dentro il mio partito".



"Berlusconi apra il confronto" - Fitto fa poi riferimento al leader di Forza Italia dicendo: "Mi auguro, chiedo e sono convinto che sia il presidente Berlusconi che debba aprire la seconda fase del partito. Ho chiesto al Presidente di aprire il confronto all'interno del partito, non c'è un'idea di contrapposizione. I segnali che vengono da queste elezioni sono indicativi perché pure in un trend negativo abbiamo dei segnali positivi".