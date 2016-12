27 aprile 2014 Berlusconi: "Renzi ha aumentato le tasse" Riforme, "mai detto di voler rompere patto" Il leader di Forza Italia a "Domenica Live": "Abbiamo fatto più riforme noi dei cinquanta governi che ci hanno preceduto dal 1948 ad oggi" Tweet google 0 Invia ad un amico

20:47 - "Nei suoi primi 64 giorni da premier Matteo Renzi ha già aumentato le tasse". Lo ha affermato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sottolineando che "tagliare la spesa pubblica è l'unico modo per ridurre la pressione fiscale". "In nove anni di governo di centrodestra - ha aggiunto - abbiamo fatto 40 riforme". E ancora: "Abbiamo fatto più noi dei cinquanta governi che ci hanno preceduto dal 1948 ad oggi. La sinistra ha fatto solo controriforme".

"Renzi è sicuramente simpatico, molto simpatico, è un grande comunicatore ha molto coraggio ha una capacità di lavoro che mi ricorda la mia alla sua età ma è espressione della sinistra che ha come vangelo quello di aumentare le spese e per farlo aumenta le tasse", ha sottolineato Berlusconi ospite di Barbara D'Urso.



Nel dettaglio, ha detto il leader di FI, "sono già aumentate le tasse sulla casa che saranno 32-34 miliardi, tre volte quelle che c'erano quando abbiamo lasciato noi. Ha messo un aumento importante sugli interessi dei conti correnti bancari e postali dal 20% al 26% esattamente un punto di più della media europea e poi altre cose che fanno sì che la tendenza della sinistra continua anche in lui".



"Riforme, mai detto di voler rompere patto con Renzi" - "Non ho mai detto di aver rotto il patto con Renzi", ha quindi ribadito. "E' il Pd che ha cambiato le carte in tavola. Le riforme - ha proseguito - se si potranno fare con altri e se cioè la sinistra dovesse arrivare a cambiare completamente il suo atteggiamento ultimi 20 anni io sarò lieto di poterle fare con loro. Tra l'altro alcune di quelle le avevamo fatte noi nel 2005 e poi sono state tolte con referendum sciagurato appoggiato dalla sinistra".



"Durante incontro con Renzi ok a modifiche" - "Renzi al Consiglio dei ministri ha deciso autonomamente senza ascoltarci che il Senato avrebbe dovuto essere composto da sindaci e che il Capo dello Stato indica 21 membri. Noi subito abbiamo detto non eravamo d'accordo e quando ho incontrato Renzi abbiamo trovato subito un'accordo", ha affermato Berlusconi a "Domenica Live".



"Paese non governabile, mai potuto fare riforme costituzionali" - "Questo Paese - ha ribadito - non è veramente governabile e non ha mai potuto fare la riforma dell'assetto costituzionale dello Stato e per fare altre riforme come quella della burocrazia, quella contro l'oppressione fiscale e la riforma delle riforme quella della giustizia".



"Serve elezione diretta del Capo della Stato" - Berlusconi è poi tornato sulla necessità del presidenzialismo. "Bisogna arrivare all'elezione del Presidente della Repubblica da parte di tutti i cittadini e non nel chiuso di uno stanza dai segretari di partito", ha affermato.



"Ritorno di Alfano? E' un professionista della politica" - "Non è il caso di parlare di questo, va oltre i professionisti della politica. C'è bisogno di gente nuova perché anche chi era entrato con ideali e passione diventa un mestierante e professionisti della politica". Ha risposto così Berlusconi alla domanda se nell'unità dei moderati riprenderebbe anche Angelino Alfano.



"Pensioni dovrebbero partire da 800 euro" - "Ho trovato già le coperture, tutti i pensionati dovrebbero avere una pensione che vada dagli 800 euro in su", ha affermato Berlusconi.