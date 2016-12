Berlusconi:a Fi servono forze nuove

12:40 - "In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, in una crisi internazionale molto pericolosa, la cosa più importante è difendere la libertà". Così Silvio Berlusconi è intervenuto, a Sirmione, alla scuola di formazione politica del partito. "Dopo 20 anni - ha continuato - Forza Italia ha bisogno di rinnovare, di forze nuove e di tornare allo spirito del '94. In campo va un esercito di giovani azzurri, dei quali io sono la bandiera".