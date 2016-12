Amministrative, l'ora della verità Chiamparino vince in Piemonte

Chiuso lo scrutinio per le elezioni europee, è l'ora di quello delle amministrative. Si è votato per il rinnovo di due Regioni, l'Abruzzo e il Piemonte, e per i Consigli in 4.095 municipi. A Torino successo del candidato del Centrosinistra, Sergio Chiamparino, che, a spoglio ancora in corso, è avanti di 25 punti percentuali su Gilberto Pichetto. Pd avanti anche a L'Aquila, con Luciano D'Alfonso.

20:11 Alfonso, D'Abruzzo: guerra ai problemi della Regione "Metterò grande energia nei prossimi cinque anni, nei quali dichiarerò guerra ai problemi dell'Abruzzo". Ha esordito così Luciano D'Alfonso, arrivato al comitato elettorale ormai da neopresidente della Regione Abruzzo: ormai incolmabile infatti il distacco con il presidente uscente Gianni Chiodi. 19:38 A Pesaro avanti il Pd, ad Ascoli FI Vittoria al primo turno ormai certa per il vicepresidente nazionale del Pd e candidato sindaco di Pesaro Matteo Ricci, con il 60,9% dei voti a 61 sezioni scrutinate su 103. Ad Ascoli Piceno dovrebbe spuntarla al primo turno il sindaco uscente Guido Castelli (FI): in 4 sezioni su 52 ha il 59,6%. Giancarlo Luciani Castiglia, del centrosinistra, è fermo al 14,8%. Verso il ballottaggio i candidati di Urbino: Maria Clara Muci (Pd) è al 36,42%, Maurizio Gambini, del centrodestra, al 32,34%. 19:12 Renzi: "Bentornato a casa Chiamparino" "Un abbraccio ai nuovi sindaci. Da collega conosco la bellezza di un mestiere così delicato. Bentornato a casa Sergio Chiamparino". Lo scrive su Twitter il premier Matteo Renzi, che così festeggia i risultati delle amministrative. "#Italiariparte", è l'hashtag che accompagna il messaggio. 18:52 Chiamparino: "Sarò il 'sindaco' dei piemontesi" "Cercherò di essere il sindaco dei piemontesi". A metà scrutinio, il candidato del Pd alla presidenza della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, conferma così la vittoria del Centrosinistra alle elezioni regionali. "Non ho mai percepito - aggiunge - quell'aria di testa a testa che i media lasciavano trasparire". 18:47 Piemonte, Chiamparino avanti di 25 punti Il candidato del Centrosinistra a governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino, è avanti di circa 25 punti percentuali sul suo sfidante, Gilberto Pichetto Fratin, quando sono state scrutinate 2418 sezioni su 4832. Chiamparino è al 47,3%, Pichetto Fratin al 22,7%. Dietro, al 20,6%, Davide Bono del Movimento Cinque Stelle. 18:45 A Pesaro si profila vittoria Ricci (Pd) A Pesaro si profila una "vittoria schiacciante" del candidato sindaco Matteo Ricci, vicepresidente nazionale del Pd, che a metà scrutinio (50 sezioni su 103) è al 61% dei consensi. Lo afferma il segretario cittadino del partito Daniele Vimini. "Massima cautela - dice Vimini - ma la tendenza è ormai chiara. Si rafforza il progetto di Pesaro città nazionale". 18:40 Bergamo, in testa Giorgio Gori Il candidato del Centrosinistra, Giorgio Gori, è in testa con il 45,1% delle preferenze nelle elezioni amministrative a Bergamo. Quando sono state scrutinate 55 sezioni su 109, Franco Tentorio, del Centrodestra, è fermo al 43%. 18:35 Firenze, Nardella: "Risultato bellissimo" "Ce l'abbiamo messa tutta e il risultato sembra davvero bellissimo: un risultato forte, chiaro e netto". Così Dario Nardella, candidato a sindaco di Firenze del Pd, quando i seggi scrutinati sono a Firenze 175 su 360 e la percentuale sembra ormai stabile tra il 59% e il 61% (59,62%). Arrivato in Palazzo Vecchio, Nardella non ha nascosto l'emozione di chi ha ottenuto "una straordinaria opportunità" ma anche "una grande responsabilità che i fiorentini ci consegnano. Cercherò - ha aggiunto - di essere all'altezza di questo consenso e di questa fiducia". "Si sta profilando un risultato chiaro, legato anche allo straordinario e inatteso successo delle europee. Una doppia sfida con una doppia vittoria". 18:33 Livorno verso il ballottaggio Per la prima volta da quando è entrata in vigore l'elezione diretta del sindaco si profila il ballottaggio per il Comune di Livorno: quando sono state scrutinate le schede di circa il 20% delle sezioni il candidato del Pd Marco Ruggeri sfiora il 40% dei consensi, "inseguito" da Filippo Nogarin, vicino al 20%, seguito a sua volta da Andrea Raspanti, sostenuto dalla lista civica di sinistra "Buongiorno Livorno" e da altre compagini che ha, ad ora, il 16,5%. Il Pd, che alle europee ha ottenuto a Livorno il 52,7%, alle comunali e', in questo momento, al 36,5%. 18:32 Prato verso passaggio al Centrosinistra Prato dal Centrodestra al Centrosinistra. Questo il quadro che emerge mentre lo spoglio delle schede è ancora in corso. Al sindaco uscente Roberto Cenni, del centrodestra, a scrutinio in corso, sta nettamente prevalendo Matteo Biffoni, sostenuto da Pd, liste civiche, comunisti italiani, Sel ed altri. 18:26 Ciriaco de Mita sindaco di Nusco a 86 anni Ciriaco De Mita, già presidente del Consiglio ed europarlamentare uscente, è il nuovo sindaco di Nusco (Avellino), suo comune di nascita. E' stato eletto con 1.136 voti, pari all'80%, lasciando alla sua sfidante, l'ingegnere Rosanna Secchiano, 336 voti (20%). De Mita ha atteso il risultato nella sua villa alle porte di Nusco e alle persone a lui vicine, ha detto di essere soddisfatto del risultato anche alla luce del fatto che soltanto il 49% degli elettori si è recato ai seggi. 18:19 Cremona, avanti il candidato del Centrosinistra Gianluca Galimberti (Pd) è in testa con il 46,1% nello spoglio per le elezioni comunali a Cremona, quando sono state scrutinate 20 sezioni su 74. Seguono Oreste Perri del Centrodestra al 33,2% e Alessandro Zagni (Lega) all'8,4%. 18:08 Nel Reggiano eletta la figlia del leader dei Nomadi Elena Carletti, figlia del leader dei Nomadi, Beppe, è il nuovo sindaco di Novellara (Reggio Emilia). La candidata della lista di centrosinistra "Novellara Bene comune" ha vinto con il 60,18% davanti a Cristina Fantinati di civica Insieme (20,13%) e a Stefano Paterlini del Movimento 5 Stelle (19,67%). 17:59 Broglia (Pd) lascia il Senato e torna a fare il sindaco Claudio Broglia, senatore Pd, lascia Palazzo Madama e torna a fare il sindaco a Crevalcore, nella Bassa bolognese. Ha infatti vinto le elezioni con il 62,59%. Broglia, sindaco dal 2009, era stato eletto in Senato per portare in Parlamento le istanze dei Comuni terremotati. 