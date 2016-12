Amburgo, Strasburgo, anzi EdimburgoGaffe leghista sulla capitale scozzese

09:36 - Non c'è due senza tre, è proprio il caso di dirlo dopo il doppio scivolone geografico per il gruppo consiliare lombardo della Lega Nord. C’è il referendum sull'indipendenza della Scozia, andiamo tutti ad Amburgo. Anzi, a Strasburgo. Anzi, a Edimburgo. E' questa la consecutio delle note affidate all'ufficio stampa del Pirellone per annunciare la missione del consigliere regionale Angelo Ciocca e di una delegazione di Giovani Padani.

Nella prima versione del comunicato, diffuso ieri, si spiegava che la delegazione leghista era pronta a partire "alla volta di Amburgo per seguire da vicino i risultati del referendum autonomista" scozzese. Peccato che Amburgo si trovi in Germania. Ecco allora una seconda nota in cui si precisa che la destinazione del viaggio è Strasburgo, che però è in Francia. Alla fine, l’annuncio della meta giusta: Edimburgo. Peccato, vista la vittoria del "No", che i leghisti non abbiano potuto festeggiare: della serie, tanta fatica per niente.