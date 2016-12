Alfano: "Si taglino le tasse alle famiglie o siamo pronti anche a rompere"

19:06 - "Il nostro scopo è diminuire le tasse e tutelare le famiglie: per questo siamo pronti anche a rotture". Parola di Angelino Alfano, al suo ingresso a Vinitaly. Il ministro dell'Interno spinge poi sulle riforme: "Siamo convinti che la maggioranza e i numeri ci siano. Se la maggioranza assoluta non dovesse esserci, se non ci saranno i due terzi previsti dalla Costituzione, andremo a referendum e le riforme saranno validate dal popolo con il voto".

Il Nuovo centrodestra, ha dunque ribadito il leader del partito, intende procedere sulla strada della riduzione delle tasse ed è pronto anche a strappi con chi non ci sta. Così fonti ministeriali spiegano il senso delle parole del ministro che, si sottolinea, non avevano nessun riferimento in merito alla tenuta del governo.



Ancora intervenendo a margine del Vinitaly, Alfano ha detto che "queste saranno le elezioni europee che vedranno il voto a Ncd come il vero voto utile". Un voto, ha continuato, che "sarà utile alla stabilità dell'esecutivo, utile per accelerare le riforme e per rifondare quel centrodestra che in Italia ha sempre raccolto la maggior parte dei moderati e oggi vede sfarinarsi il suo principale partito che, senza di noi, è destinato a perdere".



"Dare forza a Ncd - conclude Alfano - significa dare forza a governo e anche dare una prospettiva al centro destra finché la coalizione dei moderati alternativa alla sinistra torni a vincere".