Alfano nuovo presidente di Ncd: mafiosi non votateci, vi combattiamo

16:57 - Angelino Alfano è stato eletto all'unanimità presidente del Nuovo centrodestra dall'Assemblea costituente del partito. Annunciando la nascita di un "nuovo grande movimento politico che ama la libertà e l'Italia", Alfano ha dichiarato che "le europee saranno un grande banco di prova. Molti non credevano in un'altra strada per i moderati italiani. Quella strada c'è". E ancora: "Mafiosi non votateci: ogni voto che ci darete sarà speso contro di voi".

"In tantissimi vogliono che questo nostro bambino non cominci neanche a camminare - ha proseguito -. Sono gli stessi che avevano sottovalutato la nostra passione e non pensavano che avremmo avuto la forza e gli attributi di fondare un movimento politico. Quelli che non credevano che ci fosse un'altra strada per i moderati italiani. Quella strada c'è e noi la percorreremo con il nostro amore per l'Italia". "Le prossime europee - conclude - segneranno la nascita del più grande movimento del centrodestra".