2 Giugno, Mattarella all'Altare della Patria Sfilata a Roma, applausi per i due marò

L'omaggio del capo dello Stato, Sergio Mattarella, alla tomba del Milite Ignoto al Vittoriano, è stato il momento clou delle celebrazioni per la Festa nazionale della Repubblica. Mattarella era ccompagnato dal ministro della Difesa Roberta Pinotti e dal capo di Stato maggiore della Difesa Claudio Graziano. Quindi l'omaggio delle Frecce Tricolori. Alla parata militare un lungo applauso per i due marò, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre.

Sfilano i marò, applausi per Girone e Latorre - Alla parata militare, lungo via dei Fori Imperiali, sono sfilati i militari del Reggimento San Marco e subito dal pubblico è scattato un caloroso un applauso per Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, i due fucilieri di marina sotto inchiesta in India. "Sicuramente Massimiliano e Salvatore ci stanno seguendo", ha detto lo speaker, e la folla ha risposto con un lungo applauso.



Tante autorità alla 69esima festa - Sulle scale del Vittoriano, a ricevere il capo dello Stato, tra gli altri, anche il presidente del Senato, Piero Grasso, quello della Camera, Laura Boldrini, e il presidente del Consiglio, Matteo Renzi. La banda dell'Esercito ha quindi intonato l'Inno nazionale e le Frecce tricolori hanno sorvolato il Vittoriano.



Dopo l'alzabandiera solenne e la deposizione di una corona d'alloro sul sacello del Milite Ignoto, Mattarella passa in rassegna le truppe. Alla parata circa 3.400 persone, tra militari e civili.



Renzi: oggi non parlo - "Oggi è la Festa della Repubblica e parla solo il capo dello Stato". Così il premier Matteo Renzi a chi gli ha chiesto un commento sulla Festa della Repubblica durante la sua passeggiata lungo i Fori Imperiali. Renzi durante il percorso ha stretto la mano a diversi cittadini e militari augurando a tutti "buona Festa della Repubblica".