SenatoDown, cyberattacco Anonymous per il Ddl Cirinnà: "Basta giochi infantili"

Di seguito il testo del comunicato: "Salve Senatori, Noi siamo Anonymous & LulzSec. Giudicarvi è sempre difficile, le vostre scelte rispecchiano quello dell'elettorato, e quindi il partito politico di appartenenza che nella nostra Repubblica può cambiare un numero illimitato di volte nel corso del proprio mandato a indiscrezione dei propri tornaconti. Ma a questo ormai i cittadini italiani sono abituati, quando li tradite, li derubate, li sfrattate o li schiavizzate. Ma c'è sempre uno spiraglio in voi di compiacimento e volontà nel poter distruggere le speranze nel nostro paese. Se gli italiani erano abituati ad assistere alla distruzione di sogni, progetti, ambizioni e paesaggi, ancora non avevano assistito alla distruzione di diritti.



I Diritti rendono un uomo o donna che sia libero, autonomo e con la possibilità di poter vivere sognando nuovi traguardi. Fate promesse e parlate nelle televisioni nei giornali nelle piazze, ma solo a fini populistici solo per sporca, bugiarda e noiosa propaganda elettorale dimenticando che le vostre stronzate elettorali si ripercuoto sulla vita di persone e non su fogli o dati statistici sempre più truccati. Vi appellate alle religioni, ad una adorazione di Dio o dei o messia di ogni tipo per imporre dogmi che tolgono libertà e pensieri. Abbiamo assistito alle più disperate frasi sulla chiesa cattolica e sulla Famiglia di Dio formata da un Uomo e una Donna. Ma la domenica leggete nei vostri testi che il vostro Dio giudicherà chiunque sulle proprie azioni, bisogna temerlo e amare il prossimo.



Come pensate che vi giudicherà per il disprezzo verso milioni di umani, disprezzo per l'amore e la convivenza? Queste frasi o dogmi vanno bene solo per far guadagnare soldi alla Chiesa Romana, perché è quello l'unico vero Dio che amate: il Dio denaro; ma nella realtà non vi interessa niente di amore, pace, fratellanza ma solo denaro, posizione sociale e le altre cagate che vi siete creati da una mente malata. Non necessitiamo più di chiedere a persone come Voi. Pretendiamo che il "Ddl Cirinnà" venga approvato come è stato concepito quindi con la "Stepchild Adoption" senza giochi infantili che definite politici."