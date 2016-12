Unioni civili, Renzi pronto alla fiducia "Il M5s vuole solo fare del male al Pd"

Aiutatemi a comunicare" - Il premier fa inoltre appello al Partito democratico: "La comunicazione non è il pallino del segretario pro tempore, ma è la soluzione per non rosicare, non perdere, non perdersi. Io da solo non ce la faccio. Ci sono due alternative: una discussione tra correnti su come andiamo alle elezioni. Ma amici del Pd impariamo dalle nostre cicatrici: quando ci siamo ridotti a parlare di noi e solo di noi abbiamo perso la strada. Dobbiamo parlare al Paese con il tam tam e il porta a porta perché il Pd possa essere l'ancora di speranza del nostro Paese".



Poi, entrando nel merito della discussione: "Che paura possono fare due persone che si amano? Che paura possono fare quelle che chiedono di avere un'unione fra di loro. A me fanno paura quelli che si odiano, non quelli che amano".



Ue, "Basta con gli egoismi" - Sul fronte Ue invece, il premier dichiara: "Oggi la realtà dice che l'Europa è ferma, ha bisogno di essere rimessa in moto e anche dal punto di vista economico ha bisogno di una strategia non semplicemente incentrata sugli egoismi di qualche Paese dominante che non riesce ad avere una strategia valida per tutti". E aggiunge che è assurdo dire che "uso l'Ue per il consenso immediato". "A chi dice questo - ha spiegato infatti - rispondo che non ho mai sentito frase più allucinante di questa perché è un tema che non si presta a risultati e al consenso immediato sia dal punto di vista esterno, cioè di correggere la rotta, sia interno per cambiare il dibattito dentro il nostro Paese".



"Niente lezioni, abbiamo fatto le riforme" - Rivendica poi una politica di tagli e riforme spiegando: "In una certa fase era giusto intervenire in modo strong ma non possiamo pensare che ci sia chi fa la lezioncina senza rendersi conto che è in ballo la partita del nostro futuro e dei nostri figli. Noi abbiamo fatto il Jobs act e non gli esodati, l'Expo e non i marò, abbiamo tagliato allo Stato Centrale e non ai Comuni, abbiamo scelto la crescita e non l'austerity, portato flessibilità per 16 miliardi a chi sosteneva il fiscal compact. Noi siamo la politica e non la tecnica e dobbiamo essere orgogliosi".



Regeni, "vogliamo la verità" - Sul caso Regeni il premier dichiara: "Non accetteremo una verità artificiale e raccogliticcia: siamo l'Italia e non accetteremo mai una verità di comodo. Non c'è business o realpolitik che tenga, non è un optional la verità per Giulio. Proprio perché siamo amici con l'Egitto, noi pretendiamo la verità. A noi non basta la collaborazione, noi vogliamo i responsabili. Non è possibile che la morte di un giovane italiano rimanga senza un colpevole".