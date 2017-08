"Giovanotto!"... Alessandro Di Battista non riconosciuto alla Pescheria di Catania

"Giovanotto, occhio". Si è visto apostrofare così l'esponente del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, in visita allo storico mercato del pesce di Catania e trovatosi involontariamente coinvolto in un simpatico episodio diventato subito virale. Impegnato nel tour "A tutta Sicilia" a sostegno del candidato presidente della regione Giovanni Cancelleri, Di Battista ha improvvisato un comizio alla Pescheria ma non si è accorto di aver intralciato il lavoro di uno dei commercianti, che in modo sbrigativo lo ha invitato a spostarsi. Il parlamentare si è subito scusato e l'ha assecondato. Sette secondi di video diventati già virali, assieme all'hashtag #giovanottotogliti.