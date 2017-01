Vip social, diamo una sbirciatina nelle case di Venier e Marcuzzi

E' quasi ora di accendere il camino del salotto per Linus, Francesco Facchinetti e Guendalina Canessa mentre si chiudono, in attesa che arrivi la primavera, le terrazze di Mara Venier, dove organizza cene con gli amici davanti a tramonti spettacolari nella capitale, e Alessia Marcuzzi, con i suoi divanetti in midollino. Facchinetti, di casa in Brianza, dal divano si gode la vista sul parco ben curato dove insegna a giocare a calcio al piccolo Leone.



E poi ancora, cucina moderna per Alessia Marcuzzi, Alessandro Cattelan e Wilma Helena Faissol, mentre Mara Venier prepara i suoi pranzetti in una cucina dalle tonalità gialle.



E per tutti enormi televisori, librerie colme di libri, ricordi e fotografie. NON PERDERTI LA GALLERY...