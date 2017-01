Vip in love, un'estate... al bacio

Come tutte le estati, anche questa è all'insegna dell' amore social : dai morsi voraci di Federica Nargi e Alessandro Matri , al bacio rockettaro sotto il palco di San Siro tra Maddalena Corvaglia e il marito Stef Burns, passando per i dolci sbaciucchiamenti tra mamme e figli.

Cecilia Rodriguez si lascia sfiorare le labbra da Francesco Monte a bordo piscina, mentre la sorella, tra un tuffo e l'altro, si spupazza il suo Santiago. Francesco Facchinetti fa le prove del "bacio nuziale" con la bella Whilma che mette bene in evidenza un sobrio anello di fidanzamento.



Dolce il bacio tra i futuri genitori Elisabetta Canalis e il marito Brian così come quello "nascosto" tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sul lettino in spiaggia. Sempre al mare, Micol Olivieri e Christian Massella si danno un bacio romantico al calar del sole di Favignana, in acqua, invece, per calmare i bollenti spiriti, è il bacio tra Mattia Destro e la "professoressa" Ludovica Caramis. E poi ancora Barbara d'Urso che, al mare con amici, si diverte a postare i tanto amati "Carmelita Smack".





Anche i figli dei vip sono tutti da baciare: tra un tuffo e l'altro Anna Tatangelo, Elisabetta Gregoraci e Francesco Facchinetti amano mostrare in rete gesti d'affetto verso i propri cuccioli e, perchè no, farsi conoscere come i migliori compagni di gioco dei propri figli.