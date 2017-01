Vip, in lingerie... per le feste

Durante le feste natalizie il rosso è un must. Lo sfoggiano sul social Giorgia Palmas con una sexy sottoveste dalla stampa fantasia, accompagnata da un simpatico cappello da Babbo Natale. Decisamente più hot è il body in pizzo con tanto di giarrettiera di Dayane Mello che in posa di spalle evidenzia un lato B da urlo.



Shooting in cucina per Cristina Marino, la compagna di Luca Argentero. Con un completino nero l'attrice mette in luce i suoi addominali scolpiti e un profilo perfetto mentre si prepara la colazione.



Decollété giunonico in primo piano. E' quello di Cristina Buccino che sdraiata sul letto posa con un top nero velato. L'immagine fa impazzire i fan e i messaggi di approvazione si sprecano...



Bellissime in lingerie anche Raffaella Modugno, fresca di calendario per For Men, Cecilia Rodriguez e Justine Mattera.