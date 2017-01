Vip da dietro, guarda che “panettoni” irresistibili!

Kim Kardashian ha sdoganato il fondoschiena esplosivo, Emily Ratajkowski mostra glutei perfetti e scolpiti, Joanna Krupa svela dettagli intriganti e maliziosi, Dayane Mello ammicca con fronte retro spettacolari. Nonostante la stagione fredda, le vip non si arrendono e si spogliano sui social mostrando curve che alzano la temperatura.

Pare essere la parte più fotografata e cliccata del web. Impossibile resistere alla tentazione di uno scatto di spalle, senza nemmeno mostrare il volto, ma mettendo in luce il fondoschiena rotondo, tonico, perfetto. Le bellezze da copertina scelgono bikini o biancheria intima intrigante, a volte lo rivestono con jeans mozzafiato, altre lo postano senza veli. Non importa se dalla spiaggia o dalla camera da letto, davanti allo specchio o in bagno, l'importante è pubblicare un bel belfie. Ne sanno qualcosa Chiara Biasi, Naike Rivelli, Joanna Krupa, Laura Cremaschi e altre belle dal lato B irresistibile. Sfoglia la gallery e scopri il retro di ogni vip...