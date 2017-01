Ventidue flessioni per 22 giorni: David Beckham accetta la sfida benefica

Persino su un pianoforte e a 12mila metri di altezza a bordo del suo jet. David Beckham non si tira indietro davanti alle sfide, meglio se benefiche. Così, su invito del regista Guy Ritchie, ha accettato di partecipare al progetto virale #22PushChallenge: 22 flessioni consecutive per 22 giorni. Per una giusta causa: sensibilizzare l'opinione pubblica statunitense e le istituzioni sui 22 veterani di guerra che, in media, ogni giorno, si suicidano dopo aver conosciuto da vicino gli orrori dei conflitti bellici, nell'impossibilità di tornare a condurre una vita normale. I video delle flessioni spopolano sul suo profilo Instagram.