Valeria Golino: "Con Riccardo Scamarcio tutto bene, ci vedrete insieme a Cannes"

"Le difficoltà raccontate non hanno niente a che vedere con quelle che potrebbero essere le nostre - prosegue - Le cose scritte sui giornali erano... che devo dire, inventate, non ho altre parole per descriverle. Nel privato può succedere anche molto peggio di così – non sta succedendo in questo momento ma può succedere. Non così, però".

Su Cassel per Valeria i rumors sono stati costruiti a tavolino: "E' anche un bell'uomo, ma io l’ho visto due volte in vita mia. Con Monica, tra l’altro (Bellucci, la sua ex moglie, ndr), che è una mia amica e me lo ha presentato. E non è stato neanche particolarmente socievole, non mi ha dato tanta corda: gentile, cordiale e io con lui, basta". La Golino parla anche dell'amore, che a 50 anni cambia: "Ho sempre vissuto l'amore come un 'restare dentro' finché possibile. Forse perdi il coraggio della giovinezza...".