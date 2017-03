Valentino Rossi, guarda le foto hot della sua nuova fiamma

Si sta godendo il terzo posto al MotoGp in Qatar, ma pare che il podio non sia l'unico motivo di felicità per Valentino Rossi. Secondo i rumors e stando a quanto scrive Novella 2000, il pilota avrebbe iniziato una liaison con la modella palermitana Roberta Tirrito. Lei spopola sui social con foto intriganti semisvestita. Numerosi brand la vogliono, ma Vale46 è in pole position.

Rossi, 38 anni, è reduce da una storia finita dopo cinque anni con Linda Morselli, ora fidanzata con il campione automobilistico Fernando Alonso. La Tirrito, 21 anni, si è fatta notare per i suoi scatti bollenti sui social e un servizio ad alto tasso erotico per il mensile Gq. Roberta studia recitazione a Torino e vorrebbe diventare presto attrice, ma Rossi non resterà dietro le quinte ancora per molto e i paparazzi aspettano solo che i due scendano in pista ufficialmente.