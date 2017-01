Vale Rossi, torna a sbandare per la sua ex Aura Rolenzetti

Lui festeggia le vittorie, ma per chi ha preso una sbandata? Secondo le indiscrezioni del settimanale Chi Valentino Rossi sarebbe tornato a frequentare la sua ex Aura Rolenzetti, ex naufraga rock e sensuale. Ma dall'instagram dell'ultima fidanzata Linda Morselli spuntano foto dai locali classici della movida di Rossi. Quali saranno le curve preferite dal campione?