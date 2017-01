Un bagno di sale per Ludovica Frasca... aspettando Luca Bizzarri

Dopo l'anticipo di “luna di miele” a Dubai, Ludovica Frasca e Luca Bizzarri tornano a Milano ma non rinunciano a un bagno... di sale. Come quello scelto dalla velina che si rifugia in una spa del centro per rilassarsi prima di sgambettare sul bancone di Striscia la notizia.

Ludovica e Luca si sono concessi una vacanza paradisiaca negli Emirati Arabi per godersi mare e spiaggia lontani dal gossip che li vuole pronti all'altare. “Simpatie in partenza” ha cinguettato Ludovica all'aeroporto prima di salire sul volo che li avrebbe portati a Dubai. Poi le foto della bella velina in bikini ha conquistato i follower tra lato B scolpito, gym time, bagni di sole. Poi il rientro in Itaia con la Frasca che cinguetta davanti a un piatto di pasta: “Come mi mancavano i tuoi spaghetti, Angelo“, scrive lei. E poi via di corsa per le prove in tv. “E poi arriva l'amore. Quell'amore che scricchiola sotto i piedi. E tutto è più bello” cinguetta ancora la Frasca prima di lanciarsi nella grotta di sale per ricaricare le pile.