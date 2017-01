Tina Louise, la modella di lingerie che fa impazzire il web

Nome: Tina. Cognome: Louise. Professione: modella. La giovane australiana che ha conquistato l'obiettivo di Devin Del Santo, figlio di Lory, è una ragazza tutta curve, estremamente sexy. Posa in lingerie e posta gli shooting mozzafiato sul suo profilo social, facendo della sua passione un lavoro a 360 gradi.

I brand di lingerie se la contendono: dopo averla vista su Instagram molte aziende la vorrebbero come testimonial. Tina è intrigante e sensuale, veste e sveste la biancheria intima trasmettendo ai follower tutta la sua carica erotica. Per l'obiettivo di Devin Del Santo ha posato in topless e gli scatti sono da togliere il fiato.