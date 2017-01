Stefano de Martino, lite con il padre di Belen

Come riportato nel servizio su "Chi" in edicola mercoledì che Tgcom24 vi presenta in anteprima esclusiva, ecco un acceso diverbio scoppiato tra Stefano De Martino e l'ex suocero, Gustavo Rodriguez , papà di Belen. Come mostrano le immagini, il secondo si scaglia verbalmente contro l'ex genero che mantiene la calma. Il momento di tensione si scioglie all'arrivo del piccolo Santiago che saluta il padre.

Il settimanale "Chi" ha anche scoperto il motivo della contesa. Stefano si era presentato a casa della ex moglie per prendere il figlio, ma in quel momento Santiago non stava bene e secondo Belen non sarebbe dovuto uscire per evitare di prendere freddo. Quando Stefano ha chiesto di poter vedere il bambino anche solo per qualche momento è scattato il nervosismo di Gustavo Rodriguez che è sceso per strada a parlare con De Martino. Poi il papà di Belen è tornato in casa e ha portato il piccolo Santiago dal papà per farglielo salutare prima di riportalo a casa.