Ultime ore di preparativi e prove generali e poi finalmente Meghan Markle potrà dire sì al principe Harry d'Inghilterra, in quello che si annuncia come il matrimonio del secolo. Sarà il principe Carlo ad accompagnare Meghan all'altare, nella cappella di St. George al Castello di Windsor, ma buona parte del percorso in chiesa la sposa la farà da sola . Alle nozze parteciperà anche il principe Filippo, 96 anni , consorte della Regina Elisabetta.

Carlo accompagna Meghan all'altare, ma solo per metà

Kensington Palace precisa che sono stati i due sposi a chiedere a Carlo di accompagnare l'attrice all'altare e che il principe di Galles si è dichiarato "lieto" di accettare. Carlo subentra così al padre di Meghan, Thomas Markle, che ha dato forfait per problemi di salute. Parte del percorso la sposa la farà però da sola. L'attrice americana per rimarcare la sua indipendenza e autonomia sarà accompagnata dalle damigelle e dai paggetti e solo nell'ultimo tratto prima di avvicinarsi a Harry la affiancherà il principe Carlo. Lo stesso piano lo avrebbe messo in atto se fosse stato il padre Thomas Markle ad accompagnarla.



Doria ha incontrato Carlo e Camilla, poi la Regina

La madre di Meghan Markle, Doria Ragland, 61 anni, è stata presentata al principe Carlo e Camilla, oltre a William, Kate e ai loro tre figli. Ha trascorso con la famiglia reale un pomeriggio “molto allegro”, secondo quanto affermano fonti reali lasciando i presenti "incantati". L'incontro più atteso però è quello con la Regina Elisabetta: le due prenderanno un tè insieme al Castello di Windsor e con loro ci saranno anche Harry e Meghan.



Meghan e Harry, ultime ore da single

La Markle e sua madre, insieme a un gruppo delle sue amiche più intime e al suo stilista e parrucchiere, trascorreranno le ore precedenti le nozze a Cliveden House Hotel. Harry, come è tradizione, saluterà la futura moglie e andrà con il principe William a Coworth Park, una casa di campagna a cinque stelle a due passi dal Castello di Windsor, che tra l'altro ha fatto da scenografia al primo bacio pubblico con Meghan.