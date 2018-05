Royal wedding, ecco le prime foto ufficiali dopo le nozze

Sono state pubblicate sul profilo Twitter di Kensington Palace le prime foto ufficiali dopo le nozze tra Harry e Meghan Markle. "Il duca e la duchessa di Sussex desiderano ringraziare tutti coloro che hanno preso parte alle celebrazioni del loro matrimonio. Si sentono molto fortunati nell'aver avuto la possibilità di condividere la loro giornata con tutti coloro che sono giunti a Windsor, con chi ha guardato la televisione in tutto il Regno Unito, nel Commonwealth e in tutto il mondo" si legge a corredo degli scatti. In una foto ecco la coppia con la regina Elisabetta e il principe consorte Filippo, Carlo e sua moglie Camilla, Doria Ragland (madre di Meghan), il principe William e Kate Middleton, i principini George e Charlotte e gli altri paggetti e damigelle. Un secondo scatto, in bianco e nero, offre invece un primo piano di Harry e Meghan, romanticamente seduti su una scalinata, con il bouquet ispirato ai fiori cari a Diana. Nella terza i due sposi, sempre sorridenti sono circondati dai paggetti e dalle damigelle, coprotagonisti della cerimonia. Tutti gli scatti sono stati effettuati dal fotografo Alexi Lubomirski presso il Castello di Windsor.