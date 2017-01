14:53 - Simona Ventura svaligia le boutique del quadrilatero della moda in vista del Natale. La presentatrice aiutata dal suo autista-bodyguard si è chiusa in un negozio d'abbigliamento di via della Spiga per circa un'ora e mezza e all'uscita era piena di vistosi e ingombranti pacchetti. Giubbino aperto, dolcevita di lana che accarezza le prosperose curve e gonna attillata per SuperSimo alle prese con gli acquisti natalizi.

Entra con un piumino ed esce con un altro. La Ventura approfitta della sosta in boutique per un cambio d'abito e da vera prima donna si rifà il look. Forse ha scelto gli abiti per le feste o forse ne ha approfittato per comprare qualche regalo, fatto sta che la presentatrice sembra davvero concentrata sullo shopping. Per fortuna l'autista la aiuta a portare i pacchi...