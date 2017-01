Silvia Provvedi: "Amo Fabrizio Corona"

Si sono conosciuti per lavoro e per caso arrivato il flirt. “Non per forza se frequenti Fabrizio Corona deve finire in tragedia. Mi piace e voglio pensarla così - continua Silvia Provvedi, che con la sorella gemella Giulia forma il duo delle Donatella, vincitrici de “L'Isola dei famosi” - Ho incontrato Fabrizio e tra noi è nato il gioco di chi avrebbe fatto la prima mossa. Da subito. Dal “ciao”. Si è presentato a me come un uomo intelligente, acuto, quasi serioso e paranoico nel lavoro. Io lo scrutavo e sapevo che bluffava. Capivo che aveva voglia di vita, di leggerezza, di divertirsi, di normalità. Così è iniziato il gioco del corteggiamento, di chi per primo avrebbe fatto un passo verso l'altro. Lo ha fatto lui con un semplice messaggino”.



Corona ha appena lasciato la comunità Exodus ed è tornato a casa in affidamento ai servizi sociali. "Non sono bella come Belen e nemmeno come Nina Moric. Stop. Mi sembrano argomenti di serie "b” - aggiunge Silvia - Corona oggi è una persona che ha pagato, che merita di tornare a vivere. Non ha mai risposto alle provocazioni e alle cose scritte contro di lui. Gli importa solo ricostruire per ricominciare. Non cadere nei tranelli per lui è un successo”. E conclude dicendo: "Mi godo quello che ho in questo momento e pur essendo noi "improbabili" come coppia, la cosa funziona e finché funziona va bene così. Me la godo con tutto il mio cuore".