Sharon Stone, 58 anni da diva... al naturale

Ha compiuto 58 anni il 10 marzo ed è più bella e affascinante che mai. Senza un filo di trucco, i capelli raccolti dietro ad una fascia, seduta a un tavolo, Sharon Stone sorride e condivide lo scatto su Instagram ringraziando i suoi fan per gli auguri social: "Really appreciate the kind birthday messages on social media.... Grateful". Una vera diva... della porta accanto.

Da sempre portabandiera della bellezza "naturale" la splendida attrice non ha mai nascosto la sua età, anzi ne è sempre andata fiera, come quando nel 2015 ha posato completamente nuda per Harper's Bazaar, e il suo profilo social è pieno di scatti che la ritraggono senza trucchi e artifici, a casa, in spiaggia, con gli amici o con i suoi figli.



Una diva a prescindere, anche se a Hollywood bazzica sempre meno, ma soprattutto una donna vera, madre, di tre figli adottati e sostenitrice impegnata nella difesa dei diritti umani, da quelli degli omosessuali a quelli dei malati di Aids.



Spavalda e spesso controcorrente, come quando nel 2005, durante un'intervista in televisione, ammise di essere bisessuale, affermando che "La mezza età è per me un periodo di apertura mentale", o come quando nel 2013 ebbe una breve relazione con Martin Mica, più giovane di lei di quasi 30 anni. Una vera star, come ormai è sempre più raro trovarne.