Serena Garitta, guarda che fisico mostra l'ex gieffina

Curve da capogiro per Serena Garitta in vacanza a Ischia con il compagno Nicolò Ancona e il piccolo Renzo, nato nell'aprile del 2016. La vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello, non solo è tornata in forma in tempi record, ma sfoggia un addome ultra piatto e gambe sinuose. Per lei pose sexy nelle calda estate appena iniziata...