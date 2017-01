Selfie yoga, è mania tra i vip: le posizioni pericolose vanno... immortalate

10:45 - Non basta meditare seduti con le gambe incrociate. Ora lo yoga si fa bollente grazie ai vip maniaci del fitness e alle nuove “posizioni”. L'importante è essere flessibili e agili, ma la regola d'oro per praticare questa tecnica è spogliarsi e fotografarsi. Lo hanno già fatto Beyoncè, la Bundchen, la Canalis, la Marcuzzi, la Cicogna, la Huntighton e sui social impazzano gli scatti acrobatici.

Beyoncè ha fatto yoga nel giorno del suo compleanno mostrando ai follower la sua strepitosa forma fisica durante un esercizio sul prato di casa. Ha scelto invece l'erba verde del Central Park di New York Victoria Silvstedt, in shorts e maglietta aderente.



Sessione atletica anche per Gisele Bundchen che sceglie terreni diversi per i suoi esercizi: dal prato alla sabbia. Spiaggia scelta anche da Alessandra Ambrosio. Stretching sensuale, invece, per Michelle Rodriguez e Rosie Huntinghton.



Esegue i cinque tibetani anche Barbara d'Urso, mentre Elisabetta Canalis si snoda su un ponticello. E tra una posizione e l'altra via allo scatto per i social...