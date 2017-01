Vip, allenamenti pre-autunnali

11:00 - Corrono, saltano, danno pugni o giocano a pallone. L'importante è sudare e smaltire quei chiletti di troppo collezionati durante le vacanze estive. Le vip si danno al fitness pre-autunnale per una "remise en forme" che le rimetta in linea e modelli le loro curve già super sexy. Da Alessia Ventura a Laura Torrisi passando per Gisele Bundchen ecco come si preparano alla stagione fredda le bellissime dello showbiz.

Le fanatiche della palestra sono la maggioranza, da Elisabetta Gregoraci a Bar Refaeli, Aida Yespica e Federica Nargi. Le loro parole d'ordine sembrano essere addominali scolpiti e muscoli tonici e per raggiungere e mantenere sotto controllo l'obiettivo le quattro bellissime non hanno perso tempo: tornate dalle vacanze hanno subito cominciato la loro sessione di allenamenti tra panche e pesi.



Si danno al pugilato invece Laura Torrisi e Gisele Bundchen, guantoni e tenuta sexy-casual per la compagna di Leonardo Pieraccioni, fasciatura strategica sulle mani per la splendida modella brasiliana, che opta per il Kik boxing.



Preferiscono lo sport all'aria aperta Maddalena Corvaglia, che corre in strada in leggings e top e Fiammetta Cicogna che si dà allo Yoga in spiaggia, mentre Giulia Calcaterra e Alessia Ventura prendono i chiletti di troppo a calci... col pallone.



Il leit motiv resta per tutte uno solo, allenarsi e restare in forma!