Victoria Silvstedt, pose provocanti e selfie "vanitoso" a Central Park

12:36 - Central Park una mattina di settembre. Chi è la bionda dalle curve sexy e dal fisico statuario che fa yoga tutta sola in un prato? Ad attirare l'attenzione di passanti, jogger e paparazzi è la modella svedese Victoria Silvstedt, forme giunoniche contenute in t-shirt aderente e shorts inguinali. Una sessione di esercizi in solitaria ad altissimo tasso erotico... con tanto di selfie.

Le pose bollenti e molto provocanti in cui la bella Victoria, 40 ani il prossimo 19 settembre, si è "esibita" non sono certo passate inosservate. Esercizi per i glutei e per le gambe che l'hanno "costretta" a sfoggiare un lato B da dieci e lode. Ma ad essere promosse sono anche le altre parti del corpo: sinuose, toniche e super sexy. Insomma un capolavoro tutto da ammirare e per i turisti di passaggio una delle migliori attrazioni di New York.