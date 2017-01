Selfie in auto, i vip si scatenano

Stop & Selfie. Al semaforo rosso o nel pieno del traffico cittadino i nostri vip cedono ad uno scatto in automobile. Belen, sempre impeccabile, si mette in posa mentre Stefano De Martino guida, stesso siparietto per Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti. Melissa Satta immortala il suo trucco e parrucco prima di raggiungere una sfilata, mentre Cecilia Capriotti mostra il suo décolleté di profilo. E la lunga lista dei vip in auto non finisce qui...