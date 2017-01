Scopriamo insieme le "umili" dimore dei vip

Arde di passione la villa di Alba Parietti con le sue pareti rosse. Elegante, raffinata e ricca di ricordi è curata in ogni minimo dettaglio. Ordine maniacale nella cabina armadio dove ogni donna vorrebbe perdersi e una comoda poltrona in bagno è quel che ci vuole per qualche minuto di relax. Piscina illuminata in giardino e tanto verde intorno per Alba. Accoglienti anche la cucina e il salotto...



Ampia sala in casa Bonolis dove si radunano i figli per giocare e guardare la televisione e gli amici di famiglia. Nel clima di allegria ogni tanto compare anche papà Paolo, sempre meno lontano dal mondo social grazie alla moglie Sonia. Nella spaziosa camera matrimoniale dalle tinte chiare c'è posto per una bella tv di fronte al letto. Cibo, carezze, champagne... e partita di calcio per i coniugi Bonolis comodamente sdraiati.



Si sviluppa su due piani il super attico di Fedez in centro a Milano. Parquet ovunque, un cactus gigante e una collezione di supereroi si intravedono dai selfie del rapper e della sua fidanzata Chiara Ferragni. Dal terrazzo spettacolare skyline di Milano.



Parquet in rovere anche a casa di Ciro Immobile, l'attaccante della Lazio e della Nazionale. Pareti bianco latte e maxi schermo per qualche sfida ai videogiochi. Cucina moderna per la moglie Jessica e un romantico lettino rosa per la loro bambina Michela.



Appartamento milanese per Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia, genitori della piccola Maria Isabelle. Tinte calde alle pareti, foto, libreria e fiori ovunque per la romantica showgirl che ha dato un tocco di rosa nella stanza della bimba.