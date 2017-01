Scopri tutti i papà vip over 50

10:06 - Giovanili, agili e scattanti. Sono gli uomini dello showbiz che a cinquant'anni si sono messi in gioco nel ruolo di padre dimostrando di non avere nulla da invidiare ai papà più giovani. Presenti in famiglia, giocano, cambiano il pannolino e... spingono la carrozzina. Dal principe Alberto di Monaco, diventato padre da pochi giorni a 56 anni, a Fabrizio Frizzi, Flavio Briatore e...

Il 10 dicembre Alberto di Monaco ha potuto stringere a sé i due gemellini, Jacques e Gabriella, nati da Charlene dopo un parto cesareo. Un'emozione indescrivibile che ha voluto condividere con tutto il Principato, facendo sparare 42 colpi di cannone a festa.



Impossibile non citare Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo. Il ballerino è diventato padre di Maria (nata nel 2013) a quasi 64 anni. Premuroso e giocherellone siamo certi che sarà lui a insegnare i primi passi di danza alla piccina.

Flavio Briatore, sposato con la giovane Elisabetta Gregoraci, ha avuto il piccolo Nathan Falco a 60 anni, nel 2010. Padre e figlio sono molto affiatati e non perdono occasione per giocare insieme tra il Principato di Monaco, Londra e Kenya.



Il conduttore Fabrizio Frizzi è diventato papà per la prima volta a 55 anni di Stella, nata dall'unione con Carlotta Mantovan. Stessa età per il regista Riccardo Milani, marito di Paola Cortellesi e padre di Laura, nata nel 2013.



Kasia Smutniak e Domenico Procacci sono diventati genitori del piccolo Leone, nato nell'agosto del 2014. A 54 anni il produttore cinematografico è un papà super sportivo e molto giovanile. L'8 marzo 2014, a 53 anni, Carlo Conti è diventato padre del piccolo Mattia da cui cerca di staccarsi il meno possibile. “I figli ti cambiano”, ha confessato il presentatore di successo qualche mese fa.



Gli attori Enrico Mutti e Luca Zingaretti sono diventati papà a 50 anni rispettivamente di Emma e Martin. Ma tra gli over 50 ci sono anche Piero Chiambretti, Corrado Passera e il cantante Eros Ramazzotti, che all'inizio dell'anno prossimo diventerà padre di un maschietto.