Sarah Nile ha salutato su Instagram il 2017 con un bollente selfie allo specchio: seno nudo coperto a stento dalle mani e minislip abbassato in modo strategico. Tra i tanti complimenti dei follower, però, questa volta c'è anche chi consiglia all'ex gieffina di mettere su qualche chilo. In effetti la Nile sembra aver perso parecchio peso; le gambe magrissime e il ventre eccessivamente piatto preoccupano i fan , che le augurano di ritrovare presto le curve sensuali di un tempo.

Sarah sembra invece sfoggiare con orgoglio le sue forme e si gode l'inizio del 2017 con il (non più) ex Pierluigi Montuoro, con cui ha trascorso il Capodanno a New York. I due si erano lasciati ai tempi della partecipazione della Nile al Grande Fratello 10, ma nelle ultime settimane avevano ripreso a frequentarsi, ufficializzando il ritorno di fiamma via social.