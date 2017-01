Sarah Felberbaum, le prime foto con Noah

Occhiali a specchio trendy, t-shirt larga e short in jeans per la Felberbaum che si è sposata con il centrocampista della Roma lo scorso dicembre alle Maldive. De Rossi era già stato sposato con Tamara Pisnoli ed era già padre di una bambina, Gaia, 11 anni. L'annuncio della seconda gravidanza di Sarah è arrivata via social. E' stata l'attrice a scrivere: “Un piccolo principe è in arrivo”, poi qualche selfie con il pancione nudo fino agli scatti di Noah in pantaloncini a righe bianchi e rossi a spasso con mamma e sorellina.