Sara Tommasi, una biondina in bikini

12:37 - Carnagione latte, costume leopardato e chioma color paglia. E' così che Sara Tommasi si presenta alle terme per rigenerarsi un po'. Il fisico è super asciutto e lei sorride mentre si lascia immortalare in tutto il suo splendore. Al suo fianco non compare il fidanzato Andrea Diprè con il quale pare non convolerà più a nozze.

Conferma, smentisce e conferma di nuovo. Stare dietro alle dichiarazioni di Sara Tommasi si fa sempre più complicato... proprio come indovinare il suo colore di capelli da un giorno all'altro. Dopo aver annunciato prima il fidanzamento e poi la rottura con Andrea Diprè, è di pochi giorni fa il file audio in cui conferma che la love story prosegue. E piccolo particolare... si è fatta bionda.



Non possiamo dire che Sara sia una ragazza decisa, ma in questo ultimo periodo sta mettendo alla prova la memoria di molti con le sue continue dichiarazioni. Prima lei e l'avvocato Diprè si dichiarano amore eterno, promettendosi un matrimonio a Las Vegas e promettendoci un video porno, poi si lasciano e lei il giorno di Pasquetta si lascia immortalare in bikini sulla spiaggia come se nulla fosse, poi ci ripensa e con un file audio poco chiaro afferma che la relazione con il suo Andrea prosegue.



E in tutto questo giro di giostra da castana, si è fatta rossa e infine bionda. In palestra in leggings e con una felpina che lascia scoperto il ventre e gran parte dell'abbondante décolleté mostra il suo nuovo look. Chioma color paglia, frangetta e capelli stirati. Anche alle terme l'acconciatura regge. Ma per quanto ancora non si sa. Ma Sara è così... quando meno te lo aspetti arriva il "colpo di testa".