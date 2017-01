Romina Power, morbide forme in bikini nel Golfo di Napoli

Estate fitta di impegni e bagni di sole per Romina Power che in poche settimane ha toccato le località balneari più quotate del Mediterraneo. Dalla Grecia a Taormina, suggestiva location del suo unico concerto al Teatro Antico con Al Bano, alla costa campana, in vacanza con le amiche e Romina jr. E proprio al largo del Golfo di Napoli la Power si concede una nuotata in bikini. Curve morbide per la cantante 64enne che non si mostrava in costume da tempo.

Accompagnata in tutti i suoi viaggi dal fedele cagnolino Daisy, Romina si regala una lunga estate cullata dalle onde del mare, come mostrano le immagini di Chi. In uno spettacolare giro in barca per sole donne tra Capri, Ischia e la costa campana la ex signora Carrisi sfoggia un due pezzi rosa con laccetti laterali mettendo in luce le sue forme burrose. Immortalata nella sua intimità, dopo anni che non si mostrava in bikini, resta una delle donne più affascinanti nel mondo dello spettacolo.



E dopo un pranzetto a Ischia e l'acquisto di nuove scarpe fatte su misura a Positano, sul suo social la ritroviamo in una masseria in Puglia dove il 3 settembre si sposerà la figlia Cristel con Davor Luksic, imprenditore di origini cileno-croate ed erede di una delle più ricche famiglie del Sud America. La cerimonia verrà celebrata a Lecce nella chiesa di San Matteo davanti a 200 invitati (tra i quali figurerebbe anche Loredana Lecciso, inizialmente non gradita ndr) per poi proseguire con i festeggiamenti a Cellino San Marco.