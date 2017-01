Roberta Morise, selfie in spiaggia con lato B in primo piano

Pace, silenzio e mare. Che altro potrebbe desiderare di più Roberta Morise in vacanza nella sua Calabria? la spiaggia è deserta, ma il sole è ancora caldo per la presentatrice che non resiste alla tentazione di un selfie in bikini con tanto di lato B in primo piano. Bellissima e irresistibile si gode questo settembre in famiglia dopo una romantica vacanza con il nuovo fidanzato, l'imprenditore Luca Tognola.