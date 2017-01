Ritorno al passato, scatti di "altri tempi" per d'Urso, Magnini e Asia Argento

"Stasera mi sento ancora quella bambina con il vestitino rosso..... Buona serata!!" cinguetta su Instagram Barbara d'Urso svelando un'immagine di quando era piccola e viveva a Napoli.



Tenere sono l'immagine e la didascalia di un giovanissimo Roby Facchinetti che vede il mare per la prima volta: "Per quelli come me, nati un po' in collina, vedere il mare all'età di cinque anni, è un'esperienza indimenticabile. Ricordo questa immensa distesa d'acqua azzurra, la sabbia tra i piedi, il profumo tipico della salsedine, era un mondo completamente nuovo per me, perché il mare da vicino non lo avevo mai visto. Ma la cosa più buffa fu quando entrai impaurito nell'acqua e mi chiesero di berne un po' e con tanto stupore, scoprì che era salatissima, pensai subito alla quantità di sale che ci avevano buttato dentro per farla diventare così.... ho capito, che l'acqua di mare non è da mai da bere! E questa fu la mia prima esperienza marina.



Un "mini" intellettuale tene tra le mani un quotidiano quasi più grande lui. E' l'immagine del nuotatore e compagno di Federica Pellegrini, Filippo Magnini: "E mentre tutti giocano... io leggo! Haahha tanti tanti anni fa!".



Bellissimi anche gli scatti tra le braccia del papà di Katia Follesa, Aurora Ramazzotti e di Francesco Facchinetti. E poi ancora l'attrice texana Jessica Polsky, la conduttrice Alessia Ventura e la ricca ereditiera Paris Hilton...