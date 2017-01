Raoul Bova-Rocio Munoz Morales, spunta un anello che... profuma di fiori d'arancio

In questi mesi hanno presenziato insieme ad alcuni eventi di beneficenza mostrandosi sempre molto affiatati. Rocio e Raoul sono una coppia felice, alla faccia dei malpensanti che li vogliono perennemente in crisi, non ultima quella di inizio estate in cui erano stati dati proprio per spacciati.



Novella 2000 ha pizzicato la coppia con la bimba a Roma in occasione del "Run 4 Health". Insieme a loro c'erano anche il figlio di Raoul, Alessandro Leon, e la madre dell'attore. In mezzo a tanta gente non è comunque sfuggito l'anello sfoggiato da Rocio sull'anulare sinistro, una vera che potrebbe nascondere un grande significato. Che tra i due ci sia in progetto un matrimonio? Prima Bova deve risolvere le questioni burocratiche legate al matrimonio, ormai finito, con Chiara Giordano, poi si vedrà. Nel frattempo i due genitori si preparano a festeggiare il primo compleanno di Luna.