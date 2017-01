6 febbraio 2015 Raoul Bova e Rocio Morales, cena romantica e fuga in hotel La coppia pizzicata a Sanremo. Prima al ristorante e poi insieme via in auto Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:55 - “Sempre più uniti” cinguettavano qualche giorno fa. E ora lo dimostrano con una cena a due e una fuga in hotel. Da quando è stata ufficializzata la sua presenza sul palco dell'Ariston non c'è più pace per Rocio Morales, l'attrice legata da un anno a Raoul Bova. Eppure in barba ai pettegolezzi, la coppia si affida a un semplice messaggio social e poi si lascia fotografare durante le romantiche e discrete apparizioni.

Rocio si prepara al Festival e Bova le sta vicino. Uniti, innamorati, sereni e complici, i due attori si concentrano sugli importanti appuntamenti di lavoro e nelle loro apparizioni davanti ai flash mostrano la sincerità e la forza della loro unione. Cena romantica in un ristorante ligure tra chiacchiere e coccole, con tanto di scambi di piatti e assaggini, e poi via di corsa verso l'albergo. Replicano così, con un sorriso, alle indiscrezioni sulla loro vita privata, sui millantati tradimenti e sulle presunte gravidanze. E i flash non li perdono d'occhio...