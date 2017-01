Randi Ingerman, compleanno tra amici

13:09 - Fasciata in un abito arancione, a tema con la serata, Randi Ingerman ha spento 47 candeline in compagnia degli amici più stretti, tra cui Kris & Kris e la modella Jenny Keul. Pelle vellutata, treccine ai capelli e fisico asciutto per l'attrice che resta sempre stupenda e affascinante.

Per Randi il tempo sembra essersi fermato. E a svelare il segreto di tanta bellezza è proprio lei. Uno stile di vita salutare, l’alimentazione priva di glutine, latticini e lieviti e le nuove sfide che la vedono impegnata come imprenditrice sono il suo elisir di eterna giovinezza.



Circondata dagli amici la Ingerman non solo festeggiato il suo compleanno, ma ha anche presentato al ristorante Atlas Foyer di Milano la sua nuova linea di accessori per la cucina (di colore arancione, come il vestito indossato da lei), interamente realizzati in silicone alimentare di alta qualità: Trandy, La cucina della salute.



Tanti auguri Randi!