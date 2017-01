Palpatine hot, scopri chi allunga... la mano

Quando la passione chiama... la mano si allunga. Eva 3000 ha raccolto una sequenza di palpatine hot dei vip degne di nota come il selfie di Chiara Biasi che immortala la mano del fidanzato, il calciatore Simone Zaza, mentre si fa largo sotto la canottiera. Flavia Pennetta invece in vacanza con il marito Fabio Fognini, prima prende il marito per gli slip e poi lo gli posa le mani sui fianchi. Non c'è scampo nemmeno per chi pensa di essere lontano da sguardi indiscreti come Eva Longoria e Jose Antonio Baston, in vacanza su uno yacht lussuosissimo. Dopo un bagno in mare ci scappa il bacio con mano sul sedere della casalinga disperata.



Non perdere anche le toccatine di Cash Warrenh sulla chiappa di Jessica Alba e Lola Ponce alle gambe del bel marito Aaron Diaz. Guarda la gallery