Nozze reali Gb, Bbc: milioni davanti alla tv per Harry e Meghan

Milioni di persone in tutto il mondo seguiranno oggi in diretta Tv le nozze reali del principe Harry e l'attrice americana Meghan Markle. Altre centinaia, scrive la Bbc online, hanno trascorso la notte sui marciapiedi di Windsor per assicurarsi i posti migliori e poter seguire dal vivo la coppia al suo passaggio in carrozza dopo la cerimonia nella cappella di St. George. A loro questa mattina si aggiungeranno altre 100 mila persone circa.