Nina Moric: "Fabrizio Corona già graziato"

09:10 - Ha ritrovato la serenità con Luigi Favoloso. Ma Nina Moric non vuole sentire parlare di seconde nozze e altri figli. Giura che il piccolo Carlos le basta: "E' l'uomo più importante della mia vita". La showgirl ha tanti progetti per la testa, dalla tv alla musica, e sull'ex marito Fabrizio Corona a Tgcom24 confessa: "Mi auguro che gli concedano la grazia ma facendo due calcoli rispetto ai reati che ha commesso dovrebbe scontare più anni".

All'hotel Boscolo di Milano la Moric è la testimonial dei prodotti cosmetici made in Italy (creme con veleno di vipera e bava di lumaca) a base di caviale della CR Beauty "Impossible".



Nina di nuovo innamorata, come va con Favoloso?

In passato ho parlato di amore eterno, ci credevo, poi invece... stavolta aspetto. Con lui sto bene, è molto discreto, fa il suo lavoro. Ma non posso dare nulla per scontato.



Voglia di maternità? Un altro figlio?

No, assolutamente no, mi basta il mio Carlos che è tutto per me. Poi io dico sempre se ti sposi per la seconda volta cosa hai imparato dalla prima?



Appunto, parliamo dell'ex marito...

Non mi piace parlare di Fabrizio. E' il padre di mio figlio, vado a trovarlo in carcere. Voglio dire solo una cosa, ho studiato legge, sono sempre stata sincera, gli voglio bene e mi dispiace per la situazione che sta vivendo. Sono la prima a volerlo fuori...



Però...

Se facciamo un elenco dei suoi reati, dal 2002 a oggi, sono stati più di 17. Se facciamo due calcoli si arriva a molti più anni di quelli che gli hanno dato. So che fuori ci sono stupratori, assassini che meritano di scontare le loro pene. Ma ognuno deve fare il proprio lavoro: i magistrati i magistrati, i politici i politici, i cantanti i cantanti...



Ti riferisci alla richiesta di grazia?

Io mi auguro che gli concedano la grazia, però sarebbe giusto darla a tutti i poveracci che sono dentro e che non hanno ucciso nessuno. Caro Adriano Celentano, caro Beppe Grillo, vi voglio bene, ma Grillo pensi a risolvere i problemi dell'Italia che siamo messi male e Adriano continui a cantare...



Tornando a te, qual è il segreto della tua bellezza?

Tutto merito mio, vivo un periodo molto sereno della mia vita. Ci voleva, dopo tante guerre, finalmente un po' di pace.



Lanci una crema con veleno di vipera, sei mai stata velenosa?

Vivo di veleno... Scherzo. Sono molto impulsiva, a volte scatto senza pensarci, ma fa parte del mio carattere. Quando ero più ragazzina ero diversa, adesso prima di esplodere ci penso due volte.



Abbiamo notato che sei un po' magra...

Ma no, io mangio. E poi sono una modella. Sono fatta così, stretta di bacino. E non vado neanche in palestra.. vedo tutte in palestra che si allenano e le invidio... Io faccio mezz'ora, mi fumo una sigaretta e torno a casa...



Questa crema si chiama Impossibile, c'è qualcosa di impossibile per Nina Moric?

La vita, e noi dobbiamo rendere tutto possibile.