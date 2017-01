Nina Moric: "Amo Luigi Favoloso, spero che questa sia la volta giusta"

13:08 - Il nuovo giovane amore Luigi Favoloso, il figlio Carlos, l'ex marito Fabrizio Corona. Nina Moric si confessa a cuore aperto a "Domenica Live". Nel salotto di Barbara d'Urso la showgirl racconta la sua rinascita: "Sono una donna un po' inquieta, ma credo nell'amore. sono una sognatrice, spero che stavolta sia quella buona. Se sono rose fioriranno...".

"All'inizio è tutto bello - racconta la Moric - ma andando avanti i nodi vengono al pettine e piuttosto che continuare una storia che non ha un senso la chiudo. Non mi reputo colpevole anche se è facile puntare il dito. Prima facevo dichiarazioni di amore eterno per persone inutili nella mia vita, anche seduta su questa poltrona, questa volta voglio essere un po' più saggia, ci vogliamo molto bene, abbiamo un legame molto forte. Non ne vorrei parlare troppo".



In realtà Nina poi si scioglie e racconta: "Luigi è di Torre del Greco, vicino Napoli, ha 27 anni, il cognome, Favoloso, è già una garanzia, ha vissuto poco in Italia e soprattutto in Svezia, si occupa di moda. Ci siamo conosciuti tramite una nostra amica che vive in Australia, a cena ci siamo piaciuti e il resto è storia...". E il figlio Carlos? "E' sempre al primo posto nella mia vita, è il mio grande amore e faccio di tutto per non farlo mai sentire in secondo piano".



Non poteva mancare un pensiero per l'ex Fabrizio Corona: "Mi spezza il cuore saperlo in carcere, io non posso giudicare, è stato mio marito e sarà per sempre il padre di mio figlio. Sono dell'idea che gli abbiano dato più anni di quelli che si merita. E' una vicenda molto dolorosa e Carlos gli vuole bene e non vede l'ora di vederlo".