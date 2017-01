5 maggio 2015 Nina Moric e Luigi Mario Favoloso, è finita La modella croata e il giovane fidanzato si lanciano accuse ed insulti al vetriolo sui social Tweet google 0 Invia ad un amico

11:44 - Scambio di insulti al vetriolo e panni sporchi "lavati" sui social tra Nina Moric e Luigi Mario Favoloso. La loro love story è finita. E non con una stretta di mano. Dopo il tentato suicidio, da lei più volte smentito, il silenzio, poi una foto di lui con una mora, le accuse di lei, la replica. Quindi tutto cancellato da Instagram, ma sul profilo dei fans la guerra continua...

"Ma tu sai quello che lei ha fatto a me? Come puoi dire certe cose ? Fidati se sapessi tutto e a breve lo sapranno tutti cambierete idea" scrive Favoloso sull'Instagram dei NinaMoricFans replicando ai post accusatori contro di lui e al post di Nina, che di lui scrive: "Per me è soltanto un piccolo piccolo verme ingrato... ".



Tutto è cominciato quando Nina ha visto sul profilo Instagram del fidanzato una sua foto con una mora. Il commento della Moric sarebbe stato immediato: “È stato veloce, augurate tanta felicità a lui e alla sua nuova fiamma”. Ma Favoloso non l'ha presa bene e ha subito replicato, prima smentendo che si trattasse di un "rimpiazzo" poi pubblicando una foto dei polsi di Nina, a conferma che di tentato suicidio si è proprio trattato. Di tutto ciò però non resta traccia sui loro Instagram personali. Anzi Nina pubblica persino un video di Carlos in cui il ragazzino afferma di volere che la mamma cancelli Instagram "perché provoca danni". "Viva la verità di un innocente" cinguetta Nina, che tuttavia la sua guerra personale contro l'ormai ex fidanzato la continua sul profilo Instagram del suo Fanclub.



E' lì che i due tornano alla carica, l'uno contro l'altro: "È fragile, un social basta per starle vicino? Contente voi.. Non é come pensi ho avuto tante scortesie e quindi non é giusto il tuo insultarmi ..." dice lui. Ma Nina mette la parola fine rivolgendosi all'ex: "Basta ti prego conserva solo il bene... Ti auguro il meglio.... Questo bassezze su gli Social non servono a niente.... Ti voglio bene... Ora viviti la tua vita la mia è Carlos... Con affetto".