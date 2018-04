Nicoletta Romanoff posa col pancione nudo: quarto figlio in arrivo

E' all'ottavo mese di gravidanza, tra poche settimane Nicoletta Romanoff stringerà tra le sue braccia il quarto figlio, primo con il compagno Federico Alverà . La coppia ha scelto di non conoscere il sesso del nascituro in anticipo e sulle pagine di Grazia l'attrice confessa: "Nessuno di noi ha aspettative definite, ogni giorno cambiamo idea". Raffinata, dallo sguardo penetrante, Nicoletta, in versione dark lady, mette a nudo il suo pancione.

Per il settimanale sfoggia con orgoglio le sue curve materne per uno shooting mozzafiato. Nicoletta Romanoff, 38 anni, madre di tre figli (i primi due, Francesco e Gabriele di 18 e 17 anni avuti dal produttore cinematografico Federico Scardamaglia, Maria, 8 anni, nata dalla relazione con l'attore Giorgio Pasotti), e uno in arrivo, ama profondamente questo ruolo: "Si è mamme dal primo all'ultimo giorno. E' sempre faticoso e meraviglioso", confessa l'attrice a Grazia. E a proposito della sua carriera di attrice aggiunge: "Wow, ho quattro figli e riesco a non abbandonare il mio lavoro che amo tantissimo".