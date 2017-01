Nicole Minetti, bikini sbalorditivo in Uruguay

Vacanza al femminile per Nicole Minetti, volata a Punta del Este in Uruguay con le sue amiche. Sexy di giorno con i suoi bikini minimal, che sottolineano un décolleté prosperoso e delle curve hot, e magnetica di notte con un cambio di minidress al cardiopalmo. In splendida forma, l'ex igienista dentale sa come godersi la vita.

Di casa a Ibiza, Nicole gira spesso l'Europa nella sua nuova veste di deejay sfoggiando in consolle tutta la sua carica erotica. E quando è a risposo si diverte con le sue bellissime amiche in una delle località più esclusive in Uruguay. Scatti maliziosetti davanti allo specchio o in spiaggia sottolineano una silhouette impeccabile frutto di tanto lavoro in palestra. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti.



Sfoglia l'album delle vacanze di Nicole...